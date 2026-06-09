Sable Hills主催のメタルフェス＜FRONTLINE FESTIVAL＞。VIPチケットは既に完売となり、話題を集めている同フェスの更なる出演ラインナップが発表された。2013年の初来日から、アメリカより再始動したばかりの All Shall Perishが実に13年振りに日本の地を踏むほか、日本が誇る生活密着型ラウドロックバンド・打首獄門同好会、CrossfaithのKenta Koie (Vo)による新プロジェクト・AFTERVOIDと強力なラインナップが解禁に。現在、チ