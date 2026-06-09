Sable Hills主催のメタルフェス＜FRONTLINE FESTIVAL＞。VIPチケットは既に完売となり、話題を集めている同フェスの更なる出演ラインナップが発表された。

2013年の初来日から、アメリカより再始動したばかりの All Shall Perishが実に13年振りに日本の地を踏むほか、日本が誇る生活密着型ラウドロックバンド・打首獄門同好会、CrossfaithのKenta Koie (Vo)による新プロジェクト・AFTERVOIDと強力なラインナップが解禁に。

現在、チケットの3次抽選先行もスタートしている。

＜FRONTLINE FESTIVAL 2026＞

2026年8月29日（土）川崎 CLUB CITTA’ 【出演】Sable Hills / All Shall Perish (US) 【NEW】

Within Destruction (SLOVENIA) / 打首獄門同好会【NEW】 / Knosis / AFTERVOID【NEW】 / JILUKA / アイリフドーパ

OPEN 11:00 / START 12:00 【TICKET NOW ON SALE】https://eplus.jp/frontline2026/

3次抽選先行：6/8(月)19:00〜6/15(月)23:59

1階席 前売券：8,500円 (ドリンク代別途)

1階席 Tシャツ(M〜2XL)付前売券：13,500円 (ドリンク代別途)

VIP特典付チケット前売券：18,800円 (ドリンク代別途)※SOLD OUT