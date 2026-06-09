セブン - イレブン・ジャパンは、揚げ物惣菜の新商品「あじフライ(フィレ)」を全国のセブン - イレブン店舗にて6月9日から順次発売する。フライに適した「メアジ」を使用し、漁獲後急速冷凍した鮮度の良さと丁寧な骨取り処理にこだわった本格的なお魚系惣菜だという。あじフライ(フィレ)○ふっくら肉厚なメアジを使用! サクサク衣で食べ応え抜群のお魚系フライレジ横の揚げ物惣菜といえばフライドチキンなどのお肉系が定番である中