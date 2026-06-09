特番『逹瑯！Ken！冠！柩！のみんなでひらがじゃんやろうじゃん！！』が、6月14日19時からニコ生MAVERICKチャンネルにて生配信されることが発表となった。これは、MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務める『音楽情報ライヴ いじくりROCKS！』より、有料パートの言葉遊びゲーム企画“ひらがじゃん”を豪華アーティスト陣とプレイするというもの。“ひらがじゃん”とは、ひらがなが一文字ずつ書かれた牌を組み合わせて言葉を作る麻雀風