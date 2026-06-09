いまや日本人のワードローブに欠かせない存在となったユニクロだが、その裏には“服の買い方”そのものを変えさせる驚きの戦略があった。なぜユニクロはここまで広がったのか。ザラとの違いは何か。 【画像】『贅沢と欲望の経営史あなたはなぜ今日もスタバに行ってしまうのか』 『贅沢と欲望の経営史あなたはなぜ今日もスタバに行ってしまうのか』より一部抜粋、再構成してお届けする。 ユニクロという