外務省は、中東情勢の急激な変化の可能性に関する広域情報を発出した。レバノン情勢の悪化を受けて、イラン政府は6月7日にイスラエルを攻撃したと発表し、イスラエル国防軍も翌8日にイランを攻撃したと発表した。今回の攻撃を受けて、中東地域の情勢が急速に悪化する可能性も排除されないとしている。外務省は、中東地域に滞在中の人に対し、複数の情報源から中東情勢の滞在国への影響やフライト情報を含む最新情報を収集するとと