ボルボXC60のラインナップを一部変更ボルボ・カー・ジャパンは、プレミアム・ミッドサイズSUV『XC60』のマイルドハイブリッドモデルのラインアップを一部変更するとともに、特別限定車『XC60プラスB5 AWDセレクション』を発売した。【画像】限定車ボルボXC60プラスB5 AWDセレクションとEVバージョンのEX60全29枚今回のラインナップ改定では、従来の前輪駆動モデル『XC60プラスB5』に代わって、新たに四輪駆動の『XC60プラスB5 AW