お笑い芸人でボディービルダーとしても活動するなかやまきんに君（47）が8日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。ストイックな肉体作りで知られる俳優・武田真治（53）の驚きの食生活を明かした。

今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。なかやまきんに君は芸人バラエティ軍として参戦し、番組の最後に放送された未公開トーク集でチームメートだった武田の衝撃の食生活について語る場面があった。

MCの櫻井翔が「きんに君から見ても、武田さんはやっぱり凄いですか?」と鍛えられた肉体について尋ねると、きんに君は「凄いですよ」と即答。続けて「やっぱり筋トレをするってことは、食事もこだわる人が多い」と食事も大切だと説明した。

しかし、武田の食事について、きんに君は「この体を作り上げてますけど、チーズバーガーばっかり食べてもこの体」と暴露。スタジオが「えぇー!?」と驚きに包まれる中、武田は動じることなく「チーズバーガーを乗り越えていけばいいんですよ。それより運動をしちゃえばいいだけの話」と独自の理論を語った。

食生活にまで気を遣わない理由を求められると「カロリー計算とか…最近でしょ?」と、最後は自信なさげに消え入るような声で答え、スタジオの爆笑を誘っていた。