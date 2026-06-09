発火事故が相次ぐモバイルバッテリー。国土交通省が4月24日から航空機への持ち込みに関して新たなルールを策定するなど、安全性に対し、さまざまな視線が向けられています。そんな中、昨年頃から市場に出始めたのが“半固体”や“準固体”と呼ばれるバッテリー。これは、モバイルバッテリーに内蔵されているリチウムイオン電池の電解質部分、これを従来の液体ではなくゲル状やポリマー状にすることで、液漏れしにくく、破損したと