右肘のコンディション不良で離脱中のソフトバンク・上沢が、次回も2軍で登板する見込みとなった。実戦復帰した7日のファーム・リーグ広島戦は、4回途中5安打4失点（自責2）。倉野投手コーチは「出力に関してはそんなに問題ないと思います。精度や球数は伸ばしていかないといけない」とし、「次、1軍でということは今のところは考えていないです」と話した。