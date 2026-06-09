『ブルーロック』第3期、タイトルは「ネオ・エゴイストリーグ」 潔世一＆ミヒャエル・カイザー登場の超ティザービジュアルなど新情報続々
浦和希コメント＆“ブルーロックの日” スペシャルムービーも公開
テレビアニメ『ブルーロック』第3期のタイトルが『ブルーロック ネオ・エゴイストリーグ』に決定したことが発表された。あわせて、潔世一（cv.浦和希）とミヒャエル・カイザー（cv.宮野真守）を描いた超ティザービジュアルと、2人の新キャラクタービジュアル＆紹介文が解禁されたほか、きょう9日が“ブルーロックの日”（2026年6月9日）ということで、“ブルーロックの日” スペシャルムービーが公開された。
【動画】ここまで見ていいの!?全ての垣根を超えた“ブルーロックの日” スペシャルムービー
テレビシリーズ第3期放送に向けて、浦からは「テレビアニメ『ブルーロック』第1話のアフレコが始まったのと同時期にマガジン本誌で始まったのが、ネオ・エゴイストリーグでした。ページを捲るたび、いつかこの潔を演じたいという高揚感と、果たして自分に演じきれるだろうかというプレッシャー、その両方が自分の身体の中で暴れていたことを、昨日の事のように覚えています。あの日から、ネオ・エゴイストリーグは自分にとって目標であり、夢でした。そしてその夢が、遂に現実になります。心の底からワクワクが止まりません」とコメントが寄せられた。
また、公式HPがリニューアルし、新たにイントロダクションが公開された。
“ブルーロックの日” スペシャルムービーは、原作コミック・テレビアニメ・実写映画・舞台など、全ての垣根を超えた”エゴい”特別映像となっている。
■浦和希コメント
テレビアニメ『ブルーロック』第1話のアフレコが始まったのと同時期にマガジン本誌で始まったのが、ネオ・エゴイストリーグでした。ページを捲るたび、いつかこの潔を演じたいという高揚感と、果たして自分に演じきれるだろうかというプレッシャー、その両方が自分の身体の中で暴れていたことを、昨日の事のように覚えています。あの日から、ネオ・エゴイストリーグは自分にとって目標であり、夢でした。そしてその夢が、遂に現実になります。心の底からワクワクが止まりません。全身全霊で挑みます。ぜひ楽しみにしていてください。
■キャラクター紹介
▼潔世一：cv.浦和希
かつては無名の高校生フォワードだったが、世界一のストライカーとして日本をW杯優勝に導くという夢を叶えるべく“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクトに参加。“ブルーロック（青い監獄）”内での過酷なセレクションやU-20日本代表戦など、強敵たちとの戦いを経て、自らの才能と“エゴ”を開花させていく。U-20日本代表戦では決勝ゴールを決め、一躍時の人となる。
▼ミヒャエル・カイザー：cv.宮野真守
現在世界一のストライカー、ノエル・ノアも所属するドイツの最強クラブチーム「バスタード・ミュンヘン」U-20チームのエースフォワードにして、新世代世界11傑(ワールドベストイレブン)の1人。自身の才能と実力に絶対的な自信を持ち、格下相手を容赦なく見下す強い“エゴ”の持ち主。高い身体能力とボールコントロールやハンドワークなどあらゆるプレーで抜群のセンスを誇る。
■イントロダクション
“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクト 第2段階（フェーズ・ツー）始動！戦い、己を証明する“熱”に取り憑かれたエゴイストたちは、再び人生を懸けた戦場へ!!
日本をW杯優勝に導く世界一のストライカーを育てるため、日本フットボール連合が立ち上げた“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクト。プロジェクトに招待されたのは300人の高校生FW（フォワード）。脱落すれば将来、サッカー日本代表へ入る資格を失うという極限状態の中、選ばれし才能の原石たちは、ストライカーとしてのエゴを次々と覚醒させていく。
エゴが渦巻く世界一イカれたサッカーサバイバルを時に自らの進化を以て乗り越え、時にライバルとの死闘を以て勝ち上がり、生き残ったのはわずか35人。そして彼らはU-20日本代表との大一番（ビッグマッチ）に勝利し、世界をも熱狂の渦へと巻き込み、新たな舞台（ステージ）へ!!
今、最もアツく世界最高峰と名高い欧州（ヨーロッパ）5大リーグの“天才”たちを相手に、世界一のストライカーとなるため、己の“自己独創性(オリジナル)”を証明するための戦いが始まる。
フットボール史上最高レベルの新世代世界（ワールド）生存競争（サバイバル）『ネオ・エゴイストリーグ』、堂々開幕!!
■スタッフ情報
原作：金城宗幸 漫画：ノ村優介（講談社「週刊少年マガジン」連載）
アニメーション制作：エイトビット
製作：「ブルーロック」製作委員会
テレビアニメ『ブルーロック』第3期のタイトルが『ブルーロック ネオ・エゴイストリーグ』に決定したことが発表された。あわせて、潔世一（cv.浦和希）とミヒャエル・カイザー（cv.宮野真守）を描いた超ティザービジュアルと、2人の新キャラクタービジュアル＆紹介文が解禁されたほか、きょう9日が“ブルーロックの日”（2026年6月9日）ということで、“ブルーロックの日” スペシャルムービーが公開された。
テレビシリーズ第3期放送に向けて、浦からは「テレビアニメ『ブルーロック』第1話のアフレコが始まったのと同時期にマガジン本誌で始まったのが、ネオ・エゴイストリーグでした。ページを捲るたび、いつかこの潔を演じたいという高揚感と、果たして自分に演じきれるだろうかというプレッシャー、その両方が自分の身体の中で暴れていたことを、昨日の事のように覚えています。あの日から、ネオ・エゴイストリーグは自分にとって目標であり、夢でした。そしてその夢が、遂に現実になります。心の底からワクワクが止まりません」とコメントが寄せられた。
また、公式HPがリニューアルし、新たにイントロダクションが公開された。
“ブルーロックの日” スペシャルムービーは、原作コミック・テレビアニメ・実写映画・舞台など、全ての垣根を超えた”エゴい”特別映像となっている。
■浦和希コメント
テレビアニメ『ブルーロック』第1話のアフレコが始まったのと同時期にマガジン本誌で始まったのが、ネオ・エゴイストリーグでした。ページを捲るたび、いつかこの潔を演じたいという高揚感と、果たして自分に演じきれるだろうかというプレッシャー、その両方が自分の身体の中で暴れていたことを、昨日の事のように覚えています。あの日から、ネオ・エゴイストリーグは自分にとって目標であり、夢でした。そしてその夢が、遂に現実になります。心の底からワクワクが止まりません。全身全霊で挑みます。ぜひ楽しみにしていてください。
■キャラクター紹介
▼潔世一：cv.浦和希
かつては無名の高校生フォワードだったが、世界一のストライカーとして日本をW杯優勝に導くという夢を叶えるべく“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクトに参加。“ブルーロック（青い監獄）”内での過酷なセレクションやU-20日本代表戦など、強敵たちとの戦いを経て、自らの才能と“エゴ”を開花させていく。U-20日本代表戦では決勝ゴールを決め、一躍時の人となる。
▼ミヒャエル・カイザー：cv.宮野真守
現在世界一のストライカー、ノエル・ノアも所属するドイツの最強クラブチーム「バスタード・ミュンヘン」U-20チームのエースフォワードにして、新世代世界11傑(ワールドベストイレブン)の1人。自身の才能と実力に絶対的な自信を持ち、格下相手を容赦なく見下す強い“エゴ”の持ち主。高い身体能力とボールコントロールやハンドワークなどあらゆるプレーで抜群のセンスを誇る。
■イントロダクション
“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクト 第2段階（フェーズ・ツー）始動！戦い、己を証明する“熱”に取り憑かれたエゴイストたちは、再び人生を懸けた戦場へ!!
日本をW杯優勝に導く世界一のストライカーを育てるため、日本フットボール連合が立ち上げた“ブルーロック（青い監獄）”プロジェクト。プロジェクトに招待されたのは300人の高校生FW（フォワード）。脱落すれば将来、サッカー日本代表へ入る資格を失うという極限状態の中、選ばれし才能の原石たちは、ストライカーとしてのエゴを次々と覚醒させていく。
エゴが渦巻く世界一イカれたサッカーサバイバルを時に自らの進化を以て乗り越え、時にライバルとの死闘を以て勝ち上がり、生き残ったのはわずか35人。そして彼らはU-20日本代表との大一番（ビッグマッチ）に勝利し、世界をも熱狂の渦へと巻き込み、新たな舞台（ステージ）へ!!
今、最もアツく世界最高峰と名高い欧州（ヨーロッパ）5大リーグの“天才”たちを相手に、世界一のストライカーとなるため、己の“自己独創性(オリジナル)”を証明するための戦いが始まる。
フットボール史上最高レベルの新世代世界（ワールド）生存競争（サバイバル）『ネオ・エゴイストリーグ』、堂々開幕!!
■スタッフ情報
原作：金城宗幸 漫画：ノ村優介（講談社「週刊少年マガジン」連載）
アニメーション制作：エイトビット
製作：「ブルーロック」製作委員会
外部サイト
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