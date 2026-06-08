香川県を訪れる観光客の移動手段の確保へ、タクシーを簡単に手配できるサービスの実証実験が今年度は県内全域で行われることになりました。 【写真を見る】「観光客の移動手段の確保へ」香川県内全域でタクシー簡単手配の実証実験へ…10月から始まる予定 一部の地点に需要が集中しているなどの課題が 県や経済団体、交通事業者などでつくる「タクシー利用利便性向上協議会」が、今年度の取り組みについ