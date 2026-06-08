【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐の新曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」を使用したTVアニメの『あかね噺』のストーリーPVをが公開された。 ■「AKANE On My Mind～饅頭こわい」とともに、朱音の物語／成長を振り返る 6月8日から先行配信がスタートした「AKANE On My Mind～饅頭こわい」は、テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』（毎週土曜23時30分～）のエンデ