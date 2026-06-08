桑田佳祐「AKANE On My Mind～饅頭こわい」を使用！TVアニメ『あかね噺』のストーリーPV公開

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桑田佳祐の新曲「AKANE On My Mind～饅頭こわい」を使用したTVアニメの『あかね噺』のストーリーPVをが公開された。

■「AKANE On My Mind～饅頭こわい」とともに、朱音の物語／成長を振り返る

6月8日から先行配信がスタートした「AKANE On My Mind～饅頭こわい」は、テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』（毎週土曜 23時30分～）のエンディング主題歌で、桑田が6月24日にリリースする最新CDシングル「人誑し / ひとたらし」の収録曲。

このたびテレビ朝日公式YouTubeチャンネルで公開されたストーリーPVは、楽曲とともにアニメ『あかね噺』のストーリーを振り返ることのできる内容。

いよいよアニメ本編もクライマックスを迎えようというなか、アニメの主人公・朱音の物語／成長を楽曲とともに振り返ることのできる。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「AKANE On My Mind～饅頭こわい」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

桑田佳祐 2026 特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026

TVアニメ『あかね噺』作品サイト

https://akane-banashi.com/

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp