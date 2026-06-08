新井ひとみが6月6日、SEL OCTAGON TOKYOにて＜Arai Hitomi Live&Party “I Can’t Stop My Music！Keep On Singing！” Vol.1＆Vol.2＞を開催した。3月31日に東京女子流が解散してから約2ヶ月。この日の公演は新井ひとみが“第二章”の幕開けを高らかに宣言する記念すべきステージとなった。会場には彼女の新たなスタートを見届けようと多くのファンが集結し、開演前から期待感に包まれたフロアは、新井の登場とともに大きな歓