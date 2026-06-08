新井ひとみが6月6日、SEL OCTAGON TOKYOにて＜Arai Hitomi Live&Party “I Can’t Stop My Music！Keep On Singing！” Vol.1＆Vol.2＞を開催した。

3月31日に東京女子流が解散してから約2ヶ月。この日の公演は新井ひとみが“第二章”の幕開けを高らかに宣言する記念すべきステージとなった。会場には彼女の新たなスタートを見届けようと多くのファンが集結し、開演前から期待感に包まれたフロアは、新井の登場とともに大きな歓声に包まれた。

ステージではソロ楽曲に加え、自身が選曲したカバー曲を披露。伸びやかな歌声と表現力豊かなパフォーマンスで観客を魅了し、会場を大きく盛り上げた。

また、この日のライブにはJ-POP DJチームの「ゆけむりDJs」がゲスト出演。DJプレイに合わせた歌唱やダンスなど、クラブ空間ならではの演出と新井ひとみのパフォーマンスが融合し、これまでのライブとはひと味違うエンターテインメント性あふれるステージが繰り広げられた。

ライブ中盤には、DJ KOOからのサプライズメッセージ映像も上映。突然スクリーンに映し出された祝福の言葉に、新井自身も驚きを隠せない様子を見せながら満面の笑みを浮かべ、会場からは大きな拍手が送られた。

アンコールでは、東京女子流の代表曲であり、新井自身も大切に歌い続けてきた「おんなじキモチ」を披露。会場に集まったファンとともに歌声を重ね、感動的なひとときを作り上げた。

ライブ終盤、新井はファンへ向けて力強く「宣誓！新井ひとみはこれからも歌を歌い続けます！」と宣言。その言葉に、会場を埋め尽くした観客は惜しみない拍手と歓声で応えた。

なお、新井ひとみの次回公演は8月8日に同じくSEL OCTAGON TOKYOで開催されることが決定。当日は「第二章 New Project Presentation」と題し、新たに始動するNEW PROJECTやファンクラブ開設の詳細が発表される予定だ。

＜Arai Hitomi Live & Party “I Can’t Stop My Music! Keep On Singing!”＞

Vol.3「渚のアライサマーと第二章 New Project Presentation！」

Vol.4「夏祭りアライサマーと第二章 New Project Presentation！」 日程：2026年8月8日(土)

会場：SEL OCTAGON TOKYO ●一般スタンディング

特典：メッセージレター＆お渡し会参加権 ●VIPシート

特典：メッセージレター(直筆サイン入り)＋終演後の乾杯参加＋2ショット撮影権 詳細はチケット販売ページへ

Vol.3→https://livepocket.jp/e/3ln4d

Vol.4→https://livepocket.jp/e/3rxms