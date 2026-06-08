整備士不足のため4月以降運航を休止していた県立中央病院を拠点とするドクターヘリが、6月8日から一時的に運航を再開しました。関西広域連合が運用し、県立中央病院を拠点とするドクターヘリは、全国的な整備士不足のため委託先が見つからず、2026年4月以降、運航を休止していました。しかし今回、静岡のヘリ運航会社「静岡エアコミュータ社」に運航を委託し、8日から7月末ごろまでの一時的ながら運航を再開しま