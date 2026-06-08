7月11日、12日に米ペンシルベニア州フィラデルフィアで開催NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社は8日、MLBが主催するドラフト会議（First-Year Player Draft）のメインスポンサー（Presenting Sponsor）に就任し、2026年および2027年の2年間にわたり冠協賛すると発表した。イベント名称は「2026 MLB Draft presented by NX」となり、将来のメジャーリーガーを選抜するMLBの大型イベントを支援する。MLBドラフト会議は、全