きょう8日（月）は、九州から東北は概ねくもりや雨となるでしょう。あす9日（火）も、九州から東北の広い範囲で雲が広がり、所によりにわか雨がある見込みです。北海道や南西諸島では、きょうからあすにかけて雨が降りやすく、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。最高気温は、きょう・あすともに全国的に平年並みか低い所が多い予想です。全国的に洗濯物を安心して外干しできる日も限られていますが、部屋干し用の洗濯洗剤も数