【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,866.78 ▼695.15（6/5）NASDAQ：25,709.43 ▼1,121.53（6/5） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って大幅に下落しました。日本時間5日夜に発表された雇用統計が市場予想を大幅に上回る雇用の強さを見せたことで、利上げ懸念が高まり半導体関連株を中心に全面安の展開となりました。ダウ平均は48ドル高の51,610ドルで取引を開始し、寄付き直後に若干の上昇で