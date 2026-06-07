モデルでタレントの藤田ニコル（28）が8日、自身のインスタグラムを更新し、第1子のお宮参りに行ってきたことを報告した。5月1日に第1子出産を報告して以来の投稿で「久しぶりの投稿になってしまいました」と書き始め「無事に娘との生活も1か月を迎え、お宮参りも終えることができました」とつづり、着物姿で我が子を抱く写真などを投稿した。また「娘はお家を出てから帰ってくるまで、ずっと夢の中でした笑慌ただしく過