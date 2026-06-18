誰にでも親と別れる時が来る。悔いのないお別れのためにやるべきことは何か。訪問診療・緩和ケアを専門とする医師の岡山容子さんは「人生の最期をどう過ごしたいか、親と人生会議をしておくことをすすめる。ただ、そこで決めたことを絶対にする必要はない」という。ライターの市岡ひかりさんが、自身の体験を踏まえて、岡山先生に聞いた――。（第1回／全2回）■「親の最期」を決めるのは私でいいのかどんな親でも、必ず弱る。そし