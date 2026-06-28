通勤途中にお気に入りのパン屋があり、週に何度も立ち寄っていたという、都内在住・45歳の会社員・Vさん。最初は翌朝用のパンを買うだけのつもりでも、気づけば菓子パンや総菜パンまで追加していたそうです。おいしそうだから、期間限定だから、焼きたてだから。そんな“予定外のひとつ”が積み重なっていたといいます。そこで見直したのが、パン屋での買い方でした。その結果、４ヶ月で体重は−４kg。買い物の習慣を変えたことが