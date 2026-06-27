27日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント高の3992.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4174.17ポイントボリンジャーバンド3σ 4103.29ポイントボリンジャーバンド2σ 4043.25ポイント一目均衡表・転換線 4032.40ポイントボリンジャーバンド1σ 3993.10ポイント5日移動平均 3992.50ポイント27日夜間取引終値 3