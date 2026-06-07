日本人が英語を学ぶうえでは、どんなことに気を付ければいいのか。経営コンサルタントのショーン川上さんは「『ネイティブ英語』は目指さないほうがいい。完璧で流暢な発音、ネイティブのような表現を学ぶ時間とエネルギーは、『何を語るか』『どう考えるか』の構築に向けるべきだ」という――。※本稿は、ショーン川上『英語力の核心』（アルク）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／mizoula※写真はイメージです - 写