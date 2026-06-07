岡山市の姉妹都市アメリカ・サンノゼ市で去年、盗難に遭った「桃太郎像」を復活させるため中学生が街頭募金を呼びかけました。 【写真を見る】脚を切断されて持ち去られたアメリカ・サンノゼの桃太郎像を復活しようと募金活動【岡山】 （募金を呼びかける声）「桃太郎像復活へのご協力をお願いします！」 募金を呼びかけたのは、昨年、サンノゼ市を訪問した中学生たちです。 1993年に贈られた桃太郎像は去年9月に脚を切断され