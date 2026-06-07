――――――――――――――――――― 6月 8日 (月) ―― ◆国内経済 ・1-3月期GDP[改定値] (8:50) ・4月国際収支 (8:50) ・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50) ・5月景気ウォッチャー調査 (14:00) ・マレーシア首相が来日 (～10日) ◆国際経済ｅｔｃ ・オ&#12540