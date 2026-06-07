ネーションズリーグバレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は熱戦が続いている。世界ランク5位の日本は6日（日本時間7日）、同10位のドイツに3-0（25-20、25-15、26-24）でストレート勝ちし、3連勝を飾った。大会中、相手選手が日本の主将・石川真佑との対面に感激し、2ショットを撮影する場面があった。5日（同6日）のウクライナ戦。アウトサイドヒッターの24歳マルタ・フェディクが石川と肩を並べて笑