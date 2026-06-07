今年7月で12周年を迎える大宮セブンと大宮ラクーンよしもと劇場が、アニバーサリー当日である7月7日に12周年記念イベントを開催する。さらに、大宮セブンにちなみ、日頃の感謝を込めた『7(セブン)大感謝祭企画』の実施が決定した。大宮セブンと大宮ラクーンよしもと劇場が12周年記念イベントを開催○過去の傑作ライブ12公演の再配信も7月7日に行われるイベントは、『大宮セブン12周年記念寄席』、『大宮セブン12th Birthday Party!