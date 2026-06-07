新作は持ち運びに便利！逆に1000円でいいの！？家電屋レベルの100均のコラボ電気小物

ダイソーで人気の『完全ワイヤレスイヤホン』に新作が登場！今話題のあのコラボシリーズから登場しただけあって、トレンド感たっぷりなおしゃれなデザインが魅力です。それだけでなく、コンパクトサイズ＆軽量設計で持ち運びに便利！1,000円で買えるとは思えないほど、音質も申し分なく優秀ですよ！

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商品情報

商品名：完全ワイヤレスイヤホン（TWS006、ブルー×アイボリー）

価格：￥1,100（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746008533

ダイソーの新作『完全ワイヤレスイヤホン』はトレンドカラーとコンパクトな形が魅力！

またしてもダイソーにおしゃれなワイヤレスイヤホンが登場していたので、早速購入してきました！

今回ご紹介するのは『完全ワイヤレスイヤホン（TWS006、ブルー×アイボリー）』。ブルー×アイボリーのトレンドカラー、コロンとしたコンパクトな形が魅力のおしゃれなデザインが特徴のワイヤレスイヤホンです。

今話題の、ダイソーとファッション＆音楽イベント「GirlsAward」、そしてメンズファッション雑誌「FINEBOYS」とのコラボ商品！気分が上がるデザインで、毎日使うのが楽しみになります。

ケースもイヤホン本体もかなりコンパクト。軽量設計で持ち運びやすさにも優れています。

ミニバッグやポケットにスッと入るので、持ち運びのストレスがほとんどありません。ケースに戻せばいつでも充電できて快適です。

今主流のUSB Type-C対応で、実用性も抜群！日常使いにぴったりです。

充電ケースは約2時間30分で充電が完了。イヤホンの充電は約1時間30分で完了します。

低音域にしっかり厚みがありクリアでなめらかな音質！

ペアリングも簡単で、充電ケースからイヤホンを取り出し、接続先機器のBluetooth設定から「DAISO_TWS006」を検索、登録することで完了します。

イヤホンはタッチコントロールタイプ。イヤホンのセンサーに触れることで各種操作が行えます。

イヤホンは密閉型で没入感も十分。音質面では低音域にしっかり厚みがあり、クリアでなめらかなサウンドが魅力です。

長時間つけていても耳が疲れにくいのもポイント。歩いても走っても違和感なく、快適に装着することができます。

持ち運びやすく、日常で申し分のない使い心地なのに価格は1,100円（税込）とお手頃！100均の商品とは思えない完成度で驚きました！

今回は、ダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン（TWS006、ブルー×アイボリー）』をご紹介しました。

プチプラ商品の中でも、おしゃれでクオリティの高いワイヤレスイヤホンをお探しの方におすすめです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。