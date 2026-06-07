アパートの前で大学生集団がBBQ。あまりに騒がしいので注意したら「あなたに注意される筋合いはありませ〜ん」と煽られ…警察に通報した結果／「公道だから自由」は大きな勘違い
休日に部屋でゆっくり過ごしたい時、外から聞こえる大声や音楽に眠りを妨げられた経験はありませんか。なんとなく我慢しているうちに気持ちが荒んでくる――そんな“音のストレス”は、現代の住まいに付きまとう厄介な問題です。
環境省の調査によれば、全国の自治体に寄せられる騒音の苦情件数は、令和5年度で19,890件。年によって増減はあるものの、ここ20年ほぼ横ばいで推移しており、簡単には減らない悩みごとであることが見て取れます。
今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードから、休日のアパートで思わぬ騒動に巻き込まれた会社員男性の話。アパート前の道路で大学生集団がBBQを始め、注意した男性に返ってきたのは「あなたに注意される筋合いはありませ〜ん」という煽り文句。最終的に警察に通報した結果は――。
記事の後半では、そもそも『公道でBBQ』が法律的にどう扱われるのか――道路交通法の条文にも触れながら、紹介します。
＊ ＊ ＊
◆休日の昼前に目を覚ましたら…
人材会社で営業職として働く葛木晃平さん（仮名・32歳）も、休日にとんでもない騒音被害に見舞われた一人である。
「数年前の夏の話です。わりと普段から帰宅が遅くなることが多いんですが、金曜の夜に深夜まで飲んでから帰宅し、翌日の土曜は昼前まで眠っていたんだと思います。
で、目を覚まして、今日は一日のんびり過ごそうと思っていました」
ゆっくりと洗濯をして、ベランダに干そうとした時だった。
「カーテンを開けてベランダに出たら、あたりに煙が立ち込めていました。自分の部屋はアパートの2階なんですが、下を見てみたら、アパートの同じ階に住んでいる大学生が、友人たち4〜5人とアパート前の道路でBBQをやっていたんです」
葛木さんが住むアパートがあるのは、袋小路の突き当たり。車の通りはほぼなく、人通りもアパートの住人程度のもの。そうした立地のためBBQ場所として選ばれたようだった。
「非常識だなあと思いましたよ。煙のせいで週末にまとめてやっている洗濯もできないですし。ただ、文句を言うのも面倒なので、昼下がりには終わるだろうと思って我慢することにしました」
◆意を決して注意するも、事態は悪化
だが、BBQは14時ごろになっても終わらなかった。それどころか参加者が増え、騒ぎ声が不快に思われるようになっていった。
「平日の疲れが残っていたので昼寝しようと思ったんですが、うるさくて眠れなくて……。段々とイライラが募ってきたので、注意することにしました。といっても叱りつけたりしたら逆効果になると思ったので、あくまでも穏やかに、『悪いけど、ここでBBQをするのはダメだと思うし、音が気になって休めないからそろそろお開きにしてもらっても良いかな』と伝えたんです」
住人は「わかりました……」と答えたので、これで静かになるものと思われた。
「いやあ、甘かったですね。注意したことを馬鹿にするように、大きな音で音楽までかけはじめて、騒ぎは悪化してしまったんです。自分では無理だと思ったので、管理会社に電話することにしました」
◆やむなく警察に通報した結果…
担当者は「すぐにBBQをしている住人に連絡をとる」と約束してくれた。
「ですが、しばらく待っても変化はありませんでした。あらためて管理会社に電話してみると『BBQはもうやめると言っていたんですが、まだやめてないんですか？』とのことでした。もう一度注意してやろうとベランダに出たら、逆に声をかけられ『管理会社に言いつけたみたいですけど、ここは公道なのであなたに注意される筋合いはありませ〜ん』と煽られる始末でした」
腹に据えかねた葛木さんは、警察に通報することにした。
環境省の調査によれば、全国の自治体に寄せられる騒音の苦情件数は、令和5年度で19,890件。年によって増減はあるものの、ここ20年ほぼ横ばいで推移しており、簡単には減らない悩みごとであることが見て取れます。
記事の後半では、そもそも『公道でBBQ』が法律的にどう扱われるのか――道路交通法の条文にも触れながら、紹介します。
＊ ＊ ＊
◆休日の昼前に目を覚ましたら…
人材会社で営業職として働く葛木晃平さん（仮名・32歳）も、休日にとんでもない騒音被害に見舞われた一人である。
「数年前の夏の話です。わりと普段から帰宅が遅くなることが多いんですが、金曜の夜に深夜まで飲んでから帰宅し、翌日の土曜は昼前まで眠っていたんだと思います。
で、目を覚まして、今日は一日のんびり過ごそうと思っていました」
ゆっくりと洗濯をして、ベランダに干そうとした時だった。
「カーテンを開けてベランダに出たら、あたりに煙が立ち込めていました。自分の部屋はアパートの2階なんですが、下を見てみたら、アパートの同じ階に住んでいる大学生が、友人たち4〜5人とアパート前の道路でBBQをやっていたんです」
葛木さんが住むアパートがあるのは、袋小路の突き当たり。車の通りはほぼなく、人通りもアパートの住人程度のもの。そうした立地のためBBQ場所として選ばれたようだった。
「非常識だなあと思いましたよ。煙のせいで週末にまとめてやっている洗濯もできないですし。ただ、文句を言うのも面倒なので、昼下がりには終わるだろうと思って我慢することにしました」
◆意を決して注意するも、事態は悪化
だが、BBQは14時ごろになっても終わらなかった。それどころか参加者が増え、騒ぎ声が不快に思われるようになっていった。
「平日の疲れが残っていたので昼寝しようと思ったんですが、うるさくて眠れなくて……。段々とイライラが募ってきたので、注意することにしました。といっても叱りつけたりしたら逆効果になると思ったので、あくまでも穏やかに、『悪いけど、ここでBBQをするのはダメだと思うし、音が気になって休めないからそろそろお開きにしてもらっても良いかな』と伝えたんです」
住人は「わかりました……」と答えたので、これで静かになるものと思われた。
「いやあ、甘かったですね。注意したことを馬鹿にするように、大きな音で音楽までかけはじめて、騒ぎは悪化してしまったんです。自分では無理だと思ったので、管理会社に電話することにしました」
◆やむなく警察に通報した結果…
担当者は「すぐにBBQをしている住人に連絡をとる」と約束してくれた。
「ですが、しばらく待っても変化はありませんでした。あらためて管理会社に電話してみると『BBQはもうやめると言っていたんですが、まだやめてないんですか？』とのことでした。もう一度注意してやろうとベランダに出たら、逆に声をかけられ『管理会社に言いつけたみたいですけど、ここは公道なのであなたに注意される筋合いはありませ〜ん』と煽られる始末でした」
腹に据えかねた葛木さんは、警察に通報することにした。