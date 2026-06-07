スズキ「ランディ」の一部仕様変更にSNSで反響スズキは2026年6月1日、3列シートのミドルサイズミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルを発表し、同日より販売を開始しました。これまでのラインナップを見直し、全車がハイブリッド仕様となったほか、多人数乗車のニーズに応える新たな設定が追加されたことで、SNSでも大きな話題となっています。スズキ「ランディ」は、2006年に初代モデルが登場した多人数乗用車です。初代