東京ディズニーシーを訪れた大人気夫婦のオフショットが話題となっています。



【写真】変装なし！北川景子さんのプライベートショット

俳優の高橋光臣さんが自身のインスタグラムを更新。「先日、DAIGOさん家族とディズニーシーに行ってきました」とDAIGOさん、北川景子さん夫婦とともに東京ディズニーシーを訪れたことを報告しました。



続けて「子供達は初めてのディズニーシーで終始ハイテンションで楽しんでくれていました」「とにかく子供達の世話は大変なんだけど、今この瞬間が幸せな時間なんだと感じます」と感想をつづり、DAIGOさん、北川さん、それぞれとの2ショットを公開しました。



高橋さんやDAIGOさんはディズニーのカチューシャやサングラスを着用する中、北川さんはシンプルな帽子だけを着用しており、大人気女優が変装なしでディズニーシーを満喫する姿にも注目が集まっています。



この投稿へのコメントでは「仲良しで素敵！！」「絶対身バレしてそう」「素でこの美しさとかっこよさ」「似ている方だろうな…と思ってた」「まさかのご本人だったなんて」「オーラ出過ぎてて」「芸能人の美が引き立つ」「すごいメンバー笑」などの声が寄せられました。