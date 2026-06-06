本拠地エンゼルス戦【MLB】ドジャース 1ー0 エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地のエンゼルス戦でサヨナラ勝ちを飾った。フレディ・フリーマン内野手が9回に10号サヨナラ弾。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で4打数無安打に終わり、連続安打は7試合、連続出塁は19試合でストップした。 36歳のフリーマンが試合を決めた。両軍無得点で迎えた9回先頭。昨季同僚だった右腕イエーツから