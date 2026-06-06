本拠地エンゼルス戦

【MLB】ドジャース 1ー0 エンゼルス（日本時間6日・ロサンゼルス）

ドジャースは5日（日本時間6日）、本拠地のエンゼルス戦でサヨナラ勝ちを飾った。フレディ・フリーマン内野手が9回に10号サヨナラ弾。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で4打数無安打に終わり、連続安打は7試合、連続出塁は19試合でストップした。

36歳のフリーマンが試合を決めた。両軍無得点で迎えた9回先頭。昨季同僚だった右腕イエーツから右中間へ10号ソロを放った。本拠地は熱狂。本塁ベースでもみくちゃにされた。

前日4日（同5日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦を欠場した大谷は、相手先発デトマーズと対戦した初回はフォーシームに空振り三振に倒れた。3回の第2打席はフルカウントからスライダーに見逃し三振だった。6回先頭は3球目のフォーシームを打ち上げ、左飛に。バックマンと対戦した8回1死一塁の第4打席では初球を打ちにいったが左飛となり、場内からはため息がもれた。

先発した佐々木朗希投手は7回を投げて被安打2、渡米後最多となる10三振を奪い、無失点に抑えて降板した。打線の援護には恵まれず、4勝目はお預けとなった。（Full-Count編集部）