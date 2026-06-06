全長4.2m！ マツダの「ちいさいスポーツカー」がスゴい！華やかなモーターショーの会場で、多くの来場者の視線を釘付けにするコンセプトカーがあります。そのひとつが、マツダが2023年に提案した次世代スポーツカー「マツダ・アイコニックSP」です。【画像】超カッコいい！ これがマツダの「ちいさいスポーツカー」です！（30枚以上）どのようなモデルなのでしょうか。アイコニックSPが世界で初めて公開されたのは、2023年