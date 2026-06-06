カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチG-SHOCKの八角形ベゼルが特徴の「2100」シリーズより、上品な黒色で時計全体をまとめた『GM-2100LXB-1A』『GM-2100LXB-1A9』『GA-2100LXB-1A』『GA-2100LXB-1A9』の4モデルを発売することが発表された。 （関連：【画像】ブラックカラーで統一されたデザインが魅力の4モデル（詳細画像）） ミニマムなデザインをベースに、時を経ても色あせない上質さを追求したシリー