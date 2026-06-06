八角形ベゼルの定番が漆黒で再構築　G-SHOCK『GM-2100LXB』『GA-2100LXB』発売

カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチG-SHOCKの八角形ベゼルが特徴の「2100」シリーズより、上品な黒色で時計全体をまとめた『GM-2100LXB-1A』『GM-2100LXB-1A9』『GA-2100LXB-1A』『GA-2100LXB-1A9』の4モデルを発売することが発表された。

（関連：【画像】ブラックカラーで統一されたデザインが魅力の4モデル（詳細画像））

ミニマムなデザインをベースに、時を経ても色あせない上質さを追求したシリーズ。漆黒の中で際立つコントラストと、控えめな輝きを特徴としている。『GM-2100LXB-1A』『GM-2100LXB-1A9』は、ブラックIP加工を施したメタルベゼルにブラックの樹脂バンドを組み合わせたシックなデザイン。インダイアルのメタルアクセントやガラス円周部の蒸着処理により、質感と奥行き感のある表情を演出している。

『GA-2100LXB-1A』『GA-2100LXB-1A9』は、ブラックの樹脂のベゼルとバンドで統一したデザインに、インデックスの蒸着処理による繊細な輝きを加えた。ダイアルには、光を吸収して反射を抑える微細なシボ加工を施したマットブラックの文字板を採用。新開発の細身でのびやかな時分針と新たなインデックスを組み合わせることで、高い視認性と質感を両立させている。

いずれのモデルも、モノクロームデザインを基調に、洗練されたシルバーがアクセントのモデルと、さりげない輝きを放つゴールドのアクセントが際立つモデルの2色をラインアップする。

■製品情報G-SHOCK “LUXE BLACK”メーカー：カシオ計算機価格：・GM-2100LXB-1A：32,450円（税込）・GM-2100LXB-1A9：32,450円（税込）・GA-2100LXB-1A：20,900円（税込）・GA-2100LXB-1A9：20,900円（税込）販売チャネル：CASIO公式オンラインストア、G-SHOCK STORE、全国のG-SHOCK取扱店特設サイト：https://gshock.casio.com/jp/products/analog-digital/luxe-black/

（文＝リアルサウンド編集部）