アトレティコ・マドリードが、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属する韓国代表MFイ・ガンインの獲得に迫っているという。5日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。報道によると、PSGはイ・ガンインの売却に向けてアトレティコ・マドリードとの交渉に応じる姿勢を見せているとのこと。アトレティコ・マドリードは2026年1月にもイ・ガンインの獲得に動いたが、PSGはその時点で同選手を重要な戦力として考えており、交渉にも応じ