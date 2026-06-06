芝クッション値9・4＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前14・6％、4角12・6％ダートG前8・6％、4角7・2％※金曜午前10時。前開催終了後、芝は生育を促進。部分的に傷みは残っているが、おおむね良好で先行馬を狙いたい。ダートは程よく水分を含み、スピード型が有利。