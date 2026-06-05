お笑いコンビ・豪快キャプテンのベーやん、山下ギャンブルゴリラが５日、大阪市内のよしもと漫才劇場で、ＣＳ放送のＧＡＯＲＡＳＰＯＲＴＳでスタートする新番組「豪快キャプテンのよそはよそ、うちはうち。」（７月４日初回放送）の公開収録に臨んだ。過去には笑い飯や千鳥らがＭＣを務めた同局の伝統枠で、コンビ初のテレビ冠番組を持つことになった山下は「吉本が食わせてくれるんかなっていう感じ。（ＭＣを担当して）