お笑いコンビ・豪快キャプテンのベーやん、山下ギャンブルゴリラが５日、大阪市内のよしもと漫才劇場で、ＣＳ放送のＧＡＯＲＡ ＳＰＯＲＴＳでスタートする新番組「豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。」（７月４日初回放送）の公開収録に臨んだ。

過去には笑い飯や千鳥らがＭＣを務めた同局の伝統枠で、コンビ初のテレビ冠番組を持つことになった山下は「吉本が食わせてくれるんかなっていう感じ。（ＭＣを担当して）売れていない人がおらんってことは、食わしてくれるという安心感がある。お笑い公務員って感じですね。もう安泰やな」と怪気炎を上げた。

同番組は「ＳＮＳや世間体など“よそ”を気にする時代に“うち”の笑いでぶっ飛ばす！！」がテーマ。べーやんは「アンチをぶっ飛ばしたい。この番組おもろないとか、あいつら見たくないとか、気持ち悪いっていう意見をオレはぶっ飛ばしたい。“よそうち”に湧いてくるヤツらをぶっ飛ばしたいですね」と豪語。山下は「配信やＧＡＯＲＡを登録して、文句言うのはヤバいで」とツッコんでいた。

テレビの公開収録と「テレビではなかなかできない」企画を集めた劇場公演「裏・豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。」（７月１７日・同所）が各月ごとに交互で行われる。