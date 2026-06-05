【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、6月26日にリリースする4th EP『THE BOOK for,』の収録曲内容と、CD購入者限定の店舗別購入者特典の絵柄を発表。さらに、8月より開催される初の北米ツアー『YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”』のツアーキービジュアルが公開された。 ■YOASOBIは『THE BOOK for,』をもって“THE BOOK”シリーズを締めくくることを発