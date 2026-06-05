5日午前、大潟村字方上の県道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと5日午前10時10分ごろ、大潟村字方上の県道を車で走っていた秋田市の40代の女性が、道路を横断しているクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルです。目撃場所は、大潟村の南側の八郎湖調整池に面した地域で、付近では複数の目撃情報が寄せられているということです。警察が注意を呼びかけています