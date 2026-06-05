お笑い芸人の山田花子が4日に自身のアメブロを更新。長男と夕食メニューを交渉した結果を明かした。この日、山田は「今日は2回公演なので晩ごはん作ってあげられる」と切り出し、長男から「またカレー肉じゃが食べたいって」とリクエストされたことを告白。しかし「母は違うメニューを作りたい…」と本音を吐露し「色々交渉して あるおかずに落ち着きました 何になったかお楽しみに」とつづった。その後投稿したブログでは「今日の