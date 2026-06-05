セダンとハッチバックの魅力をさらに向上ホンダのタイ法人であるHonda Thailand（ホンダ タイランド）は2026年5月22日、新型「シティ」と「シティ ハッチバック」を発表しました。同日からタイ国内で先行予約の受付も開始されており、ネット上では早くも関心が高まっています。【画像ギャラリー】超いいじゃん！ これが“2つの異なるボディ”があるホンダ新型「シティ」です！ 画像で見る（30枚以上）シティはホンダの歴史の