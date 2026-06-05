セダンとハッチバックの魅力をさらに向上

ホンダのタイ法人であるHonda Thailand（ホンダ タイランド）は2026年5月22日、新型「シティ」と「シティ ハッチバック」を発表しました。

同日からタイ国内で先行予約の受付も開始されており、ネット上では早くも関心が高まっています。

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シティはホンダの歴史のなかでも長い伝統を持つ車名です。初代は1981年に日本で発売され、背の高いユニークなボディ形状や折りたたみバイク「モトコンポ」との組み合わせで話題となりました。

その後、日本市場からは姿を消したものの、海外ではコンパクトセダンおよびコンパクトハッチバックとして発展を続け、現在では世界戦略車として重要な役割を担っています。

現行モデルは2019年にタイで初公開された7代目で、今回の改良はその魅力をさらに高めるものとなっています。

セダンとハッチバックの2種類を継続設定することで、若い世代からファミリー層まで幅広いニーズに応える構成となっています。

今回の改良で特に目を引くのはエクステリアデザインの進化です。フロントまわりは大幅に変更され、新しいLEDヘッドライトには左右をつなぐようなライトバー風のデザインが採用されました。

これにより先進的な印象とワイド感が強調されています。さらにグリルやバンパー形状も見直され、従来モデルよりもシャープでスポーティな表情へと生まれ変わりました。

サイドビューでは伸びやかなルーフラインを維持しながら、新デザインの16インチ2トーンアロイホイールを装着しています。

スポーティさと空力性能の両立を目指したデザインが採用されており、リア部分もテールライトやバンパー形状の変更によって立体感を高めています。

セダンとハッチバックそれぞれに個性を持たせながらも、共通して若々しく洗練された雰囲気を演出している点が特徴です。

ボディカラーは全7色が用意され、一部のカラーは特定グレード専用となります。定番のホワイト系やブラック系に加え、スポーティな印象を強めるレッド系も設定されています。なかでもRSグレードは専用加飾が施され、存在感をより際立たせています。

インテリアも大きく進化しました。センターには10インチのフロート式タッチスクリーンを配置し、ワイヤレスApple CarPlayとAndroid Autoに対応しています。スマートフォンとの連携機能が向上したことで、日常の利便性も高まりました。

さらにアンビエントキャビン照明やワイヤレス充電パッド、自動防眩バックミラーなども採用されています。

加えて360度カメラシステムが標準装備となり、安全性と使い勝手の両面で大幅なレベルアップを果たしました。コンパクトクラスでありながら、上級車種に迫る装備内容を実現している点は見逃せません。

パワートレインは1リッター直列3気筒ターボエンジンと、1.5リッターe：HEVハイブリッドシステムの2種類を設定しています。

特にe：HEVモデルは、市街地ではモーター主体で走行し、高速道路ではエンジンを効率的に活用する制御が特徴です。そのため優れた燃費性能が期待されています。

グレードはセダン、ハッチバックともに共通で、ガソリンモデルの「S」と、ハイブリッドモデルの「e：HEV V」「e：HEV SV」「e：HEV RS」を設定しています。

価格はまだ正式に公表されていませんが、先行予約キャンペーンとして5000バーツ（約2万4000円、2026年6月初旬時点）分のガソリンカードが進呈される特典も用意されています。予約受付は2026年8月頃まで続く見込みで、今後の販売動向にも注目が集まりそうです。

ネット上でも新型シティへの関心は高く、「こういうのでいいんだよ」「顔がプレリュードっぽい」「両方格好いい」「コンパクトなのに装備が充実している」「日本でも販売してほしい」「このまま日本でも売れそう」といった声が見られます。

また、ハイブリッドモデルの拡充を評価する意見が多く、新型シティは今後もアジア市場で存在感を高めていきそうです。