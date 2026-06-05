アソビシステム主催のミュージック＆カルチャーフェス＜ASOBISYSTEM 19th Anniversary ASOBIEXPO 2026＞が8月18日（火）TOYOTA ARENA TOKYOにて開催される。このたび出演者発表が行なわれ、本日6月5日（金）正午よりチケットのオフィシャル先行受付がスタートした。今年の＜ASOBIEXPO＞は、アーティストライブ、ショー、DJ、トーク配信など、さまざまなコンテンツを融合した複合型エンターテインメントフェスとして開催。出演アー