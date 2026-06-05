＜ASOBIEXPO 2026＞8月にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催決定。出演アーティスト一挙発表
アソビシステム主催のミュージック＆カルチャーフェス＜ASOBISYSTEM 19th Anniversary ASOBIEXPO 2026＞が8月18日（火）TOYOTA ARENA TOKYOにて開催される。このたび出演者発表が行なわれ、本日6月5日（金）正午よりチケットのオフィシャル先行受付がスタートした。
今年の＜ASOBIEXPO＞は、アーティストライブ、ショー、DJ、トーク配信など、さまざまなコンテンツを融合した複合型エンターテインメントフェスとして開催。出演アーティストにはきゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、Kizuna AI、Klang Ruler、Touaなど33組が出揃った。
さらに出演タレントとしてゆうたろう、三戸なつめ、AMIAYA、武智志穂、奈々未、なごみ、GYUTAEなど24組、参加クリエイターとしてNAKAKI PANTZ、佐藤なつみ、火曜びなど29組が決定。総勢86組のジャンルを超えた多彩な出演者が集結する。また、無料エリアにはフードやさまざまなブースも多数出展予定だ。
■＜ASOBISYSTEM 19th Anniversary ASOBIEXPO 2026＞
【日時】
2026年8月18日（火）
14:00 無料エリア 開場
16:00 メインアリーナ（有料） 開場
17:30 メインアリーナ（有料） 開演
【会場】
TOYOTA ARENA TOKYO
東京都江東区青海一丁目3番1号
【チケット情報】
オフィシャル先行
受付期間：2026年6月5日（金）12:00〜6月14日（日）23:59
料金：
VIP席（アリーナ前方／グッズ付） 25,000円（税込）
アリーナ席（アリーナ後方） 15,000円（税込）
スタンド席 10,000円（税込）
【出演者】
＜ARTIST＞ きゃりーぱみゅぱみゅ／新しい学校のリーダーズ／FRUITS ZIPPER／CANDY TUNE／SWEET STEADY／CUTIE STREET／MORE STAR／Kizuna AI／Klang Ruler／Licaxxx／Toua／PiKi／櫻井優衣／かわにしなつき／MANON／fav me／Toi Toi Toi／log you／ONSENSE／砂月凜々香／一ノ瀬みか／JUICYJUICY／RAM RIDER／DJ KYOKO／矢部ユウナ／MIOCHIN／P→★／KARIN／FELINE／anne／KAWAII LAB. MATES／KAWAII LAB. SOUTH／MONSTER GIRL
＜TALENT＞ ゆうたろう／三戸なつめ／AMIAYA／武智志穂／奈々未／なごみ／GYUTAE／こーくん／菅原茉椰／柴田紗希／木村ミサ／真雪／葵うたの／平澤由理／上野凱／関口蒼／安田乙葉／三浦杏花／渡辺そら／松下恭子／山口もあ／ハルカ／小泉沙和／Ayano
＜CREATOR＞ NAKAKI PANTZ／佐藤なつみ／火曜び／原田ちあき／meeco／asuka／ナガミネショウコ／BEY／ヨシダナツミ／kakimaku／前田ミック／さけハラス／utu／ますだみく／DAF／堀越ねる／コタチユウ／新水／おくだま／葵山わさび／さめない／Poki／NEONERDYBOY／ABEchan／REDFISH／乃の木そよ／香寳／枝里／山下人夢
【ハッシュタグ】
#ASOBIEXPO
関連リンク
◆＜ASOBIEXPO＞公式サイト
◆＜ASOBIEXPO＞公式X
◆＜ASOBIEXPO＞公式Instagram
◆＜ASOBIEXPO＞公式Facebook