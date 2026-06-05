人気俳優の磯村勇斗さんが出演する、ENEOSホールディングスの新シリーズTVCM「磯村リーダーと山川社員・エネルギー篇」の放映が2026年5月24日（日）からスタートした。 映画『月』でのアカデミー賞最優秀助演男優賞受賞をはじめ、数々の話題作で圧倒的な存在感を放つ演技派・磯村さんが今回挑むのは、私たちの日常を支えるエネルギーを24時間365日届ける「ENEOS あたり前チーム」の若手リーダー役だ。凛々しいスーツ姿の磯村